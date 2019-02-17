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كُتّاب وآراء
معاقبة أسقف واشنطن السابق على ممارسة الجنس
أعلن الفاتيكان تجريد كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك، من وضعه الكنسي بعدما وجدت لجنة تأديبية أنه مذنب بممارسة الجنس مع بالغين وقاصرين.
وجاء في بيان للفاتيكان أن مجمع عقيدة الإيمان وجد أن المعني بالأمر "مذنب بارتكاب خطايا ضد الوصية السادسة مع قصر وبالغين وبإساءة استغلال السلطة".
وكان ماكاريك، البالغ 88 عاما، أحد القادة الأكثر نفوذا في الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية. والعام الماضي، جرى الإعلان عن مزاعم ترجع لعقود ضده تتعلق بالسلوك الجنسي، ما أثار فضيحة كبيرة وضعت بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في وضع حرج للغاية.
واتهم سفير سابق للفاتيكان لدى امريكا البابا فرنسيس بالتستر على نحو نشط على خطايا ماكاريك ولكن لا يوجد دليل على ذلك . ويأتي تجريد ماكاريك من وضعه الكنسي قبل أيام قليلة من استضافة الحبر الأعظم قمة بشأن منع الاعتداء الجنسي على الأطفال.