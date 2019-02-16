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كُتّاب وآراء
مسيرات شعبية ترفض ترشح بوتفليقة في الجزائر
خرجت حشود جزائرية إلى الشوارع بمختلف ولايات البلاد، اليوم السبت، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 ابريل المقبل.
وطالب المحتجون، في مسيرات سلمية، الرئيس بوتفيلقة بالتراجع عن قرار الترشح، وخرج سكان ولاية بجاية ومنطقة خراطة، وأيضا ولاية برج بوعريريج، في مسيرات حاشدة حاملين شعارات مختلفة، تصب في مجملها في مطالبة النظام بـ "مراجعة حساباته تجاه بلاده"، وفق تعابير الغاضبين.
كما خرجت مسيرات في ولاية تيزي وزو، وغيرها من الولايات الجزائرية، وحمل المحتجون اعلاما سوداء تعبيرا عن رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي تمر به الجزائر، في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات الداعية إلى "تحكيم العقل " خوفا من دخول البلاد في منزلق أمني خطير.