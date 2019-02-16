احتجاز 33 من المهاجرين غير النظاميين في تركيا

هسبريس - د.ب.أ

قالت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، إنه تم احتجاز مالايقل عن 33 مهاجرا غير شرعي في شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن المصادر، التي طلبت عدم تسميتها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام، قولها إن قوات الدرك المحلية شنت عملية بناء على معلومات حيث ضبطت خمس مجموعات منفصلة في مقاطعة "كيركلاريلي" بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وأضافت المصادر أن المهاجرين، الذين يحملون الجنسيات الافغانية والعراقية والايرانية والباكستانية، كانوا يستعدون للعبور بشكل غير شرعى إلى أوروبا.

يشار إلى أن تركيا تعد معبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وتم احتجاز أكثر من 265ألف مهاجر غير شرعي في تركيا العام الماضي ، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية التركية.