24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:0913:4616:4719:1620:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عمال "سامير" يحتجون في المحمدية وينادون بالحفاظ على المصفاة (5.00)

  2. أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها في ظروف غامضة (5.00)

  3. مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)

  4. كتابات جواد مبروكي تحت المجهر (5.00)

  5. لجنة دعم حراك الريف تحضّر أشكالا نضالية لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | احتجاز 33 من المهاجرين غير النظاميين في تركيا

احتجاز 33 من المهاجرين غير النظاميين في تركيا

احتجاز 33 من المهاجرين غير النظاميين في تركيا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 16 فبراير 2019 - 12:43

قالت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، إنه تم احتجاز مالايقل عن 33 مهاجرا غير شرعي في شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن المصادر، التي طلبت عدم تسميتها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام، قولها إن قوات الدرك المحلية شنت عملية بناء على معلومات حيث ضبطت خمس مجموعات منفصلة في مقاطعة "كيركلاريلي" بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وأضافت المصادر أن المهاجرين، الذين يحملون الجنسيات الافغانية والعراقية والايرانية والباكستانية، كانوا يستعدون للعبور بشكل غير شرعى إلى أوروبا.

يشار إلى أن تركيا تعد معبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وتم احتجاز أكثر من 265ألف مهاجر غير شرعي في تركيا العام الماضي ، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية التركية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.