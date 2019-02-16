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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى ومصابون في عمليات عسكرية في سيناء

قتلى ومصابون في عمليات عسكرية في سيناء

قتلى ومصابون في عمليات عسكرية في سيناء
هسبريس - رويترز
السبت 16 فبراير 2019 - 16:50

قال المتحدث العسكري المصري إن سبعة عناصر إرهابية قتلوا وسقط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت اليوم السبت في محافظة شمال سيناء مضيفا أن قوات الجيش تلاحق باقي المسلحين.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن ملاحقة المسلحين تجري تحت غطاء جوي. وأورد العقيد تامر الرفاعي، في بيان، أن الاشتباكات وقعت عندما "قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء". وأضاف أن قوة الارتكاز الأمنى قامت "بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها".

وتابع أن القوات "تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم".

ومنذ نحو عام تشن قوات الأمن المصرية حملة واسعة على إسلاميين متشددين تتركز على محافظة شمال سيناء. وأعلن الجيش مقتل مئات المتشددين وعدد من الضباط والجنود خلال الحملة التي تشارك فيها الشرطة.

ولم يتسن على الفور معرفة عدد القتلى وعدد المصابين من القوات في الاشتباكات التي وقعت اليوم. وقال مصدران أمنيان لرويترز إن بعض المصابين من ضباط الصف والجنود في حالة خطيرة.

ومنذ عام 2013 كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في شمال سيناء وشنوا هجمات خارج المحافظة استهدف بعضها المسيحيين.

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