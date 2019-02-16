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الرئيسية | خارج الحدود | كردستان العراق يوقف تصدير البترول إلى إيران

كردستان العراق يوقف تصدير البترول إلى إيران

كردستان العراق يوقف تصدير البترول إلى إيران
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 فبراير 2019 - 19:54

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق، بشكل رسمي، إيقاف تصدير النفط إلى إيران عبر منافذ الإقليم.

ووفق كتاب من الوزارة، موجه إلى المديرية العامة للجمارك في إقليم كردستان، تم "إبلاغ منافذ باشماخ وبرويزخان وحاجي عمران، بوقف تصدير النفط ومشتقاته إلى إيران".

ووفق معلومات موقع "باسنيوز" الكردي العراقي، اليوم السبت، فقد تم فعلياً وقف تصدير النفط ومشتقاته من كردستان إلى إيران.

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