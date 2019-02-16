نقص أموال "صندوق 11 شتنبر" يقلص المعونات

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن صندوق ضحايا هجمات 11 شتنبر أنه يعاني من نقص في الإمدادات، ما سيجبره على خفض المعونات التي يقدمها للمستفيدين منه، وأغلبهم أشخاص يعانون أمراضا بسبب تعرضهم لسموم أثناء ذلك الاعتداء الذي استهدف برجي التجارة العالميين بنيويورك ومقر وزارة الدفاع في مدينة أرلينجتون، بولاية فيرجيني،ا عام 2001.

وفي بيان، أقرت روبا باهاتاشاريا، المسؤولة عن الصندوق أن الوضع "ظالم بشكل مؤلم"، لكنها أكدت أن هذا هو الخيار الوحيد المتاح حاليا.

وفي ظل نقص الأموال، سيتم اقتطاع المساعدات بمقدار يزيد عن النصف، وبواقع 70% بالنسبة للحالات التي تقدمت بطلبات عقب أول فبراير من العام الجاري.

وعزا المسؤولين عن الصندوق هذا الوضع المالي المعقد لكثرة عدد المتقدمين خلال العامين الماضيين، وأغلبهم أشخاص اكتشفوا مؤخرا إصابتهم بأمراض مثل السرطان، نتيجة تعرضهم لمواد سامة في أعقاب هجمات 11 شتنبر.

وكان هذا الصندوق قد تأسس بأمر من الكونغرس الأمريكي عام 2015 بمبلغ يزيد عن سبعة مليارات دولار ليجري توزيعه حتى عام 2020.

وعلى الرغم من ذلك، تم بالفعل صرف خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ كتعويضات لنحو 21 ألف شخص أصيبوا بأمراض أو فارقوا الحياة نتيجة معاناتهم من مشكلات صحية على صلة بالهجمات، وكثير منهم رجال إطفاء أو عناصر من خدمات الطوارئ.

وأسفرت هجمات 11 شتنبر الإرهابية التي تعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.