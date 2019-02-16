انهيار مبنى جامعي يستنفر السلطات في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن انهيار ثلاثة طوابق من مبنى تابع للجامعة التقنية للمعلومات والهندسة والبصريات بمدينة سان بطرسبورغ، كانت في طور اشغال الاصلاح و الترميم، مع احتمال تواجد أشخاص تحت الأنقاض .

واوضح المتحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة الانباء الروسية "تاس" أن "الانهيار وقع اليوم السبت من الطابق الخامس الى الطابق الثاني، على مساحة 150 متر مربع من المبنى"، مضيفا انه تم اجلاء 60 شخصا قبل وقوع هذا الحادث.

واشار المصدر ذاته الى أنه وفقا للبيانات الأولية فإن الانهيار جاء نتيجة لانتهاك القواعد التقنية خلال أشغال الإصلاح و الترميم . واوضح أنه "يمكن أن يكون بعض الاشخاص تحت الأنقاض ، بينما عددهم وحالتهم الصحية وجميع التفاصيل الاخرى للحادث يجري توضيحها بعين المكان".