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كُتّاب وآراء
قيادة الطائفة الأيزيدية تنتظر أميرا جديدا بالعراق
أكد نجل أمير الأيزيديين، الذي توفى بداية الشهر، أنه سيتم تعيين أمير جديد للأيزديين في العالم بعد أربعينية الأمير الراحل.
وقال حازم تحسين بك، ابن الأمير تحسين بك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "وفاة الأمير في هذا الوقت بالذات كانت خسارة كبيرة للأيزديين، ولكن بعد أربعينية الأمير سوف يجتمعون مع عائلة الإمارة لاختيار شخص من نفس بيت الإمارة".
وأشار حازم إلى أنه "بحسب قوانين الإمارة؛ يجب أن يكون اختيار الأمير من نفس عائلة الإمارة، ويكون من أم وأب من نفس البيت، وبعد الاجتماع مع بيت الأمير سوف يجتمعون مع الأيزيديين والأخذ برأيهم".
وأكد المتحدث أنه "خلال فترة قصيرة بعد الأربعينية سوف يتم تعين أمير جديد لتولي أمور الأيزيديين، حيث الأمير هو رئيس المجلس الروحاني، وله جميع الصلاحيات الدينية والاجتماعية بالأيزيديين ولا يمكن تغييره او عزله إلا في حالة وفاته".
جدير بالذكر أن أمير الطائفة الأيزيدية في العراق والعالم، تحسين بك، توفي بداية الشهر الجاري في ألمانيا عن عمر يناهز 86 عاما.