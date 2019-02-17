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الرئيسية | خارج الحدود | حركة "السترات الملونة" تحتجّ في شوارع ألمانيا

حركة "السترات الملونة" تحتجّ في شوارع ألمانيا

حركة "السترات الملونة" تحتجّ في شوارع ألمانيا
هسبريس - د .ب .أ
الأحد 17 فبراير 2019 - 05:47

تظاهر حوالي ألفي شخص في ألمانيا ممن أطلقوا على أنفسهم "السترات الملونة"، اقتداء بحركة "السترات الصفراء" في فرنسا ، وتجمعوا في عواصم العديد من الولايات الألمانية.

وفي حالة إضافة بيانات الشرطة وبيانات المراقبين يبلغ عدد من شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية حوالي 2000 شخص إجمالا، مطالبين بتحسين ظروف العمل في أنحاء ألمانيا وتحسين التعليم والرعاية الصحية.

دعت حركة الحشد المسماة "انهض"، بقيادة اليسارية سارة فاجنكنيشت، إلى التظاهر في 14 مدينة تحت شعار: "نحن كثيرون. نحن متنوعون. فاض بنا الكيل!"

وذكرت بيانات الشرطة أن حوالي 500 شخص شاركوا في المسيرة التي خرجت بالعاصمة برلين، كما تظاهر عدة مئات بكل من مدن هامبورج وكيل وشفيرين.

وقدرت الشرطة أن حوالي 100 شخص تجمعوا في مركز مدينة ماجديبورغ، وقالت إن مسيرتهم كانت سلمية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مائة شخص أيضا شاركوا في مسيرة بمدينة إرفورت، وكان عدد المرتدين للسترات الملونة بينهم قليلا.

تقول حركة "انهض"، التي تأسست في صيف عام 2018، إن عدد أعضائها بلغ حاليا حوالي 170 ألف عضو في جميع أنحاء ألمانيا.

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