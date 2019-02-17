24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها في ظروف غامضة (5.00)

  2. مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)

  3. كتابات جواد مبروكي تحت المجهر (5.00)

  4. النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)

  5. لجنة دعم حراك الريف تحضّر أشكالا نضالية لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حزب الله اللبناني ينفي التوفر على نفوذ في فنزويلا

حزب الله اللبناني ينفي التوفر على نفوذ في فنزويلا

حزب الله اللبناني ينفي التوفر على نفوذ في فنزويلا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 17 فبراير 2019 - 01:40

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" في لبنان، حسن نصرالله، التصريحات الأمريكية بشأن وجود نفوذ للحزب في فنزويلا وأمريكا اللاتينية، وجاء ذلك ضمن كلمة ألقاها في بلدة النبي شيت في البقاع، شرق لبنان.

وقال نصرالله:" نتضامن مع فنزويلا بشأن العدوان الأمريكي، أما مسألة أن هناك نفوذ لحزب الله في فنزويلا فهذا لا أساس له من الصحة، والحديث أيضا عن نفوذ حزب الله في أمريكا اللاتينية ووجود خلايا له هناك لا أساس له من الصحة".

وفيما يتعلق بمؤتمر وارسو، قال نصرالله إن "المستهدف من هذا المؤتمر هو القضية الفلسطينية، التي كانت غائبة عن هذا المؤتمر، في حين كان موضوعه محاربة الإرهاب والمحافظة على الأمن في المنطقة، ورأس الإرهاب في المنطقة هو إسرائيل، والهدف الحقيقي من هذا المؤتمر هو التطبيع وإخراج بعض العلاقات الخليجية من السر إلى الإعلان. اجتماع وارسو لا يخيفنا".

وتابع نصرالله: "الهدف الثاني من هذا المؤتمر هو إيران التي وضعها مختلف حاليا، وهي أقوى من أن يستهدفها أحد بحرب"، وفق تعبيره، كما وصف هزيمة "داعش" في سوريا والعراق بـ"التطور المهم جداً، والانتصار العظيم".

وعن الوضع الداخلي اللبناني أعرب نصرالله عن الحرص على استمرار أجواء الحوار الداخلي ،والابتعاد عن السجالات، والانفتاح لمعالجة كل الملفات والخيارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.