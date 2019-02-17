حزب الله اللبناني ينفي التوفر على نفوذ في فنزويلا

هسبريس ـ مُتابعة

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" في لبنان، حسن نصرالله، التصريحات الأمريكية بشأن وجود نفوذ للحزب في فنزويلا وأمريكا اللاتينية، وجاء ذلك ضمن كلمة ألقاها في بلدة النبي شيت في البقاع، شرق لبنان.

وقال نصرالله:" نتضامن مع فنزويلا بشأن العدوان الأمريكي، أما مسألة أن هناك نفوذ لحزب الله في فنزويلا فهذا لا أساس له من الصحة، والحديث أيضا عن نفوذ حزب الله في أمريكا اللاتينية ووجود خلايا له هناك لا أساس له من الصحة".

وفيما يتعلق بمؤتمر وارسو، قال نصرالله إن "المستهدف من هذا المؤتمر هو القضية الفلسطينية، التي كانت غائبة عن هذا المؤتمر، في حين كان موضوعه محاربة الإرهاب والمحافظة على الأمن في المنطقة، ورأس الإرهاب في المنطقة هو إسرائيل، والهدف الحقيقي من هذا المؤتمر هو التطبيع وإخراج بعض العلاقات الخليجية من السر إلى الإعلان. اجتماع وارسو لا يخيفنا".

وتابع نصرالله: "الهدف الثاني من هذا المؤتمر هو إيران التي وضعها مختلف حاليا، وهي أقوى من أن يستهدفها أحد بحرب"، وفق تعبيره، كما وصف هزيمة "داعش" في سوريا والعراق بـ"التطور المهم جداً، والانتصار العظيم".

وعن الوضع الداخلي اللبناني أعرب نصرالله عن الحرص على استمرار أجواء الحوار الداخلي ،والابتعاد عن السجالات، والانفتاح لمعالجة كل الملفات والخيارات.