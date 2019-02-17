كينيا تسحب سفيرها من الصومال بسبب نزاع نفطي

هسبريس ـ مُتابعة

استدعت دولة كينيا سفيرها لدى الصومال، كما طلبت من سفير الصومال مغادرة بلادها على خلفية حصص نفطية متنازع عليها.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الكينية، في بيان، أن "كينيا استدعت سفيرها بجمهورية الصومال الفيدرالية لمشاورات عاجلة".

المصدر أوضح أن هذه الخطوة تأتي "نتيجة لقرار مؤسف وصادم للحكومة الصومالية بعرض حقول للنفط والغاز واقعة بمنطقة بحرية كينية تجاور الصومال في مزاد علني".

وعرضت مقديشو مشاريع نفطية في مؤتمر لندن على المستثمرين، وتقول كينيا إن من بين الحقول المعروضة مناطق مشتركة لها حق فيها.

وكانت تقارير تحدثت عن أن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، ينوي بيع 50 حقلا نفطيا مكتشفا على الأقل لشركات عالمية في مزاد علني بمؤتمر لندن.