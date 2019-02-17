رئيسة حزب جزائري: رأيت بوتفليقة "حزينا" بالمنام

هسبريس - متابعة

تواصل رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري، نعيمة صالحي، إثارة الجدل بعد تصريحاتها في صفحتها الفيسبوكية، عندما قالت إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زارها في المنام.

وكتبت نعيمة صالحي وهي نائبة في البرلمان: "جاءني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المنام، وقال لي بصوت خشن وحزين، قولي للشعب بأنني مغبون من كثرة ما كتمت في صدري، لكني لن أسكت بعد اليوم أكثر مما سكت، قولي للشعب إنهم ينتظرون موتي لكي يبيعوا صحراء الجزائر".

وتعرف صالحي بتصريحاتها المثيرة والغريبة، إذ زعمت في وقت سابق أنها كانت تتصل هاتفياً بالرئيس بوتفليقة، وأنها هي من طرحت عليه فكرة المصالحة الوطنية.

وتعرضت لوابل من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف بعضهم مزاعم الرؤيا التي نشرتها بأنها "أكذوبة شتاء"، وخطوة نحو تزكية بوتفليقة لعهدة خامسة والتخندق رفقة أحزاب السلطة.