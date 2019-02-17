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الرئيسية | خارج الحدود | رئيسة حزب جزائري: رأيت بوتفليقة "حزينا" بالمنام

رئيسة حزب جزائري: رأيت بوتفليقة "حزينا" بالمنام

رئيسة حزب جزائري: رأيت بوتفليقة "حزينا" بالمنام
هسبريس - متابعة
الأحد 17 فبراير 2019 - 14:50

تواصل رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري، نعيمة صالحي، إثارة الجدل بعد تصريحاتها في صفحتها الفيسبوكية، عندما قالت إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زارها في المنام.

وكتبت نعيمة صالحي وهي نائبة في البرلمان: "جاءني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المنام، وقال لي بصوت خشن وحزين، قولي للشعب بأنني مغبون من كثرة ما كتمت في صدري، لكني لن أسكت بعد اليوم أكثر مما سكت، قولي للشعب إنهم ينتظرون موتي لكي يبيعوا صحراء الجزائر".

وتعرف صالحي بتصريحاتها المثيرة والغريبة، إذ زعمت في وقت سابق أنها كانت تتصل هاتفياً بالرئيس بوتفليقة، وأنها هي من طرحت عليه فكرة المصالحة الوطنية.

وتعرضت لوابل من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف بعضهم مزاعم الرؤيا التي نشرتها بأنها "أكذوبة شتاء"، وخطوة نحو تزكية بوتفليقة لعهدة خامسة والتخندق رفقة أحزاب السلطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بوجيدي الأحد 17 فبراير 2019 - 15:08
هذه نسخة جزائرية معدلة عن رؤية القومة لدى إخوتنا في جماعة العدل والإحسان
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2 - خالد إسبانيا الأحد 17 فبراير 2019 - 15:09
حسبنا اللّٰه ونعمة الوكيل المريض وماسلك معاكم
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3 - kamal الأحد 17 فبراير 2019 - 15:09
وبهذا يظهر أن النظام المغبون والمفضوح بالجزائر الشقيقة جوهره ومضمونه هو قضية الصحراء المغربية وهده المرة لن ينجح ولن يحلم بهذه الولاية إن شاء الله رشيد النكاز
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4 - houssam الأحد 17 فبراير 2019 - 15:09
الناس فايقة كتبني وتعلي وتختارع او تشوف لغزو الفضاء وأعماق البحار أو العربان باقيين تيحلمو ويصدقوا احلامهم من اجل الكراسي والمصالح الضيقة ضاربين عرض الحائط بقيم الاسلام لي كيحت على العمل واراحة العاجز وايتاء كل دي حق حقه .. الا فترقبوا نهايتكم ياعرب.
..
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