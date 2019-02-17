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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس زيمبابوي يكشف أن نائبه "ليس على ما يرام"

رئيس زيمبابوي يكشف أن نائبه "ليس على ما يرام"

رئيس زيمبابوي يكشف أن نائبه "ليس على ما يرام"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 17 فبراير 2019 - 12:40

ذكرت صحيفة "صنداي ميل" الحكومية في زيمبابوي أن رئيس زيمبابوي، ايمرسون منانجاجوا كشف أن نائب الرئيس، كونستانتينو تشيوينجا، ليس على ما يرام.

وقالت وكالة "بلومبرج للأنباء اليوم الأحد إنه أول بيان رسمي حول الحالة الصحية ل تشيوينجا منذ أن تردد أنه توجه أولا إلى مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا المجاورة ثم الهند للعلاج.

ولم يكشف منانجاجوا عن طبيعة المرض الذي يعاني منه نائبه، قائلا فقط: "إنه ليس على ما يرام".

وكان تشيوينجا قد ساعد في تدبير الإطاحة بالرئيس السابق، روبرت موجابي في نوفمبر 2017، مما مهد الطريق لمنانجاجوا لتولي السلطة في الدولة الواقعة بالجنوب الإفريقي.

وفي ذلك الوقت كان تشيوينجا، وهو جنرال، قائدا لقوات الدفاع في زيمبابوي.

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