شرطة الفلبين تحذر من الكوكايين الطافي بالشواطئ

هسبريس - د.ب.أ

حذرت شرطة الفلبين اليوم الأحد، الصيادين وسكان المناطق الساحلية من عبوات الكوكايين، التي يتم إلقائها بالقرب من شواطئهم، كسبيل لتهريب المخدرات المحظورة إلى بلادهم.

وتم صدور هذا التحذير بعد أن سلم صيادون وسكان من ثلاث بلدات، على طول الساحل الشرقي من البلاد، أكثر من 60 من عبوات الكوكايين إلى السلطات، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال عبوات الكوكايين وهي بأحجام مختلفة، من البحر قبالة سواحل جزيرتي "ديناجات" و"سيارجاو" يومي الثلاثاء والخميس.

وكان قد تم العثور على عبوة تزن حوالي كيلوجرام واحد، أمس السبت قبالة سواحل شاطئ بلدة باراكيل في إقليم "كامارينس نورت"، على بعد 194 كيلومترا جنوب شرق مانيلا، وتم تسليمها إلى الشرطة.

وقالت الشرطة الوطنية في بيان "نواصل دعوة جميع سكان مجتمعاتنا الساحلية في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم جميع الصيادين والبحارة للبقاء حذرين ومواصلة إبلاغ الشرطة بالأجسام المشبوهة، التي ربما يجدونها منجرفة على الشاطئ أو تطفو في البحر".

وتشن إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي حملة عنيفة ضد المخدرات، قُتل خلالها أكثر من خمسة آلاف شخص منذ عام 2016 .

وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك أن الحصيلة الحقيقة للقتلى بسبب الحملة ضد المخدرات، ربما تكون أعلى من 12 ألف، استنادا إلى تقديرات من جماعات حقوقية وكنسية محلية.