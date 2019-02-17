روسيا تخطط لاستخراج الثروات الباطنية من القمر

هسبريس - متابعة

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد أن روسيا تخطط في الفترة ما بين2031 و2035 لعدة رحلات فضائية غير مأهولة إلى القمر، من ضمنها مركبة فضائية ثقيلة غير مأهولة "لوناخود" لاستخراج الثروات الباطنية ووحدات ومعدات لبناء القاعدة القمرية الروسية.

وأضافت أن روسيا سترسل إلى القمر كذلك جهاز فضائي متعدد الاستخدام مخصص لنقل شحنات مختلفة.

ونقلت عن مصدر مطلع في قطاع الصناعات الصاروخية والفضائية الروسي، قوله إن مؤسسة "لافوتشكين" للصناعات الفضائية اقترحت ذلك على مؤسسة "روس كوسموس" وأكاديمية العلوم الروسية، مشيرة الى أن وزن وحدات القاعدة القمرية الروسية سيصل إلى 6 أطنان، حيث ستضم أقساما لتأمين الملاحة والاتصالات.

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن روسيا تخطط في عام 2021 لإرسال جهاز الإنزال الفضائي "لونا-25"، إلى القمر وفي 2023 الجهاز المداري "لونا-26"، وفي عام 2024 جهاز الإنزال الفضائي "لونا-27".

وذكر أن "لونا-25"، سيبحث عن الجليد المائي في القطب الجنوبي للقمر، وسيختبر تكنولوجيا الهبوط السلس على سطح القمر.

وستكون هذه ،أول بعثة روسية إلى القمر بعد توقف دام 40 سنة ، حيث تم إطلاق آخر محطة سوفياتية إلى القمر عام 1976 ،وكان اسمها "لونا -24".

وتتلخص مهمة "لونا-26" في رسم الخرائط ودراسة سطح القمر عن بعد ،فيما ستأخذ "لونا-27" عينات من التربة في القطب الجنوبي للقمر لدراستها.