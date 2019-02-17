مخطط إسرائيلي جديد لتهويد البلدة القديمة بالقدس

هسبريس - و.م.ع

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مخطط إسرائيلي جديد لتهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة، رصد له ما يزيد عن 200 مليون شيكل (70 مليون دولار).

ووفقا لصحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن المخطط يجري التجهيز له بهدف تجديد وإعادة تأهيل الحي وترميم المواقع الأثرية التي تم اكتشافها في المدينة نتيجة الحفريات.

وأشارت إلى أن المخطط يشمل إعادة ترميم "حائط البراق"، ومتحف "هيروديان"، وغيرها من المناطق بهدف تلبية احتياجات السكان وكذلك السياح.

وكانت حكومة الاحتلال، صادقت، مؤخرا، على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1,4 كلم، في البلدة القديمة بمدينة القدس، يربط جبل الزيتون بساحة البراق.

وسيبتلع هذا المخطط الاستيطاني، الذي رصدت له حكومة الاحتلال 200 مليون دولار، مساحات من الآراضي والطرقات داخل البلدة القديمة، حيث سيتم بناء 15 عمودا من الإسمنت كأساسات مسلحة لمسار القطار بارتفاع 26 مترا.