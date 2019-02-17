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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تتفق مع نافال الفرنسية لبناء سفن حربية

السعودية تتفق مع نافال الفرنسية لبناء سفن حربية

السعودية تتفق مع نافال الفرنسية لبناء سفن حربية
ستانلي كارفالهو والكسندر كورنويل*
الأحد 17 فبراير 2019 - 21:45

وقعت السعودية اتفاقا مبدئيا الأحد مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء سفن حربية في إطار جهودها لتطوير قدرات التصنيع المحلية.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة ذلك خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي.

وتخوض السعودية حربا مكلفة في اليمن منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا ضد جماعة الحوثي. والسعودية من بين أكبر خمس دول إنفاقا على الدفاع في العالم.

وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية إن أحدث اتفاق يتضمن بناء سفن حربية وفرقاطات وبوارج وأشياء مرتبطة بها في السعودية من خلال مشروع مشترك مع نافال تملك غالبيته الشركة السعودية.

وأضاف "من خلال أنشطة التصميم والتشييد والصيانة سيساهم المشروع المشترك بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية الملكية السعودية".

وأنشأت السعودية الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 2017 لتطوير قدرات التصنيع بهدف إنتاج نصف العتاد العسكري الذي تحتاجه البلاد محليا بحلول 2030.

ويمثل تصنيع الاحتياجات العسكرية السعودية محليا جزءا من الجهود التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لتنويع مصادر الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط فقط.

*رويترز

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