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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تطرد سفينة عسكرية إسبانية من جبل طارق

بريطانيا تطرد سفينة عسكرية إسبانية من جبل طارق

بريطانيا تطرد سفينة عسكرية إسبانية من جبل طارق
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:35

قالت منطقة جبل طارق إن سفينة حربية إسبانية أمرت السفن التجارية بمغادرة مراسيها في المياه البريطانية، قرب جبل طارق، لكن البحرية البريطانية تصدت لها وأبعدتها.

وحاولت السفينة الإسبانية توجيه أوامر للسفن التجارية بمغادرة المراسي على الجانب الشرقي من جبل طارق؛ لكن السفن لم تغادر أماكنها.

السلطات في جبل طارق كشفت أن البحرية البريطانية تصدت للسفينة، التي أبحرت بعدها ببطء، بمحاذاة الساحل وبأسلحتها مكشوفة.

وقال متحدث باسم جبل طارق: "الازعاج فقط هو نتيجة هذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون السيادة البريطانية التي لا يرقى إليها شك على المياه المحيطة بجبل طارق"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - fattah rif الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:44
إسبانيا بدأت تتجرع نفس المرارة والتي وقعت فيها مع المغرب إبان ما يعرف بأزمة جزيرة ليلى. الاستعراض للعضلات مع بريطانيا ليس هو مع المغرب .
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103
2 - مول الكمونطير الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:46
كل تيجيب الله لي يحكر عليه
غير حنا راه كلشي حكرنا حتى من النظام ديالنا حاكرنا
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93
3 - إيمان الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:49
آللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. اللهم احمي مغربنا الحبيب من كل شر وحمي شعبنا الحبيب امين يارب العالمين.
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5
4 - مراكشي الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:50
صافي اسبانيا جربتي الحكرة كيف دايرا ايوا سيرو دبا لجزيرة ليلى استعرضو عضلاتكم على المغرب
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0
5 - مواطن مغربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:58
كما تدين تدان. مزيان ليهوم يستحقون أكثر من ذلك. فليخرجوا من سبتة و مليلية السليبتين.و ليتركوا مياهنا و خيراتنا يستنزفون اسماكنا مقابل الفتات. إنجلترا دولة عظمى و مايقادروش عليها يتبجحوا فقط على الضعفاء.سبتة و مليلية مغربيتين و الصحراء مغربية. الله الوطن الملك
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6 - عزوز الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:58
المالويين الثانية.الكل يتذكر ما قامت به البحرية البريطانية في جزر المالويين بالقرب من الأرجنتين.
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0
7 - زكرياء المغربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 12:59
يجب على المغرب أن يطرد السفن العسكرية الإسبانية من سبتة ومليلية
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0
8 - كرماوي المغربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 13:11
كلام مسؤول إسباني إسبانيا ستخرج من سبته ومليلية وستسلمهم للمغرب ولكن بعد إسترجاع جبل طارق من بريطانيا العضمى
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9 - momo الاثنين 18 فبراير 2019 - 13:14
إسبانيا لم ولن تتجرأ على المطالبة باسترجاع سيادتها على جبل طارق بدعوى أنه يوجد بترابها وجزء لا يتجزأ من خريطتها ... لأن ذلك وبكل بساطة ينطبق على وضعية سبتة ومليلية والجزر وعدة جزر بالنسبة للمغرب .
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10 - soraya الاثنين 18 فبراير 2019 - 13:31
الفران مضاربين على خميرة الجيران
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