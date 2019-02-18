بريطانيا تطرد سفينة عسكرية إسبانية من جبل طارق

هسبريس ـ رويترز

قالت منطقة جبل طارق إن سفينة حربية إسبانية أمرت السفن التجارية بمغادرة مراسيها في المياه البريطانية، قرب جبل طارق، لكن البحرية البريطانية تصدت لها وأبعدتها.

وحاولت السفينة الإسبانية توجيه أوامر للسفن التجارية بمغادرة المراسي على الجانب الشرقي من جبل طارق؛ لكن السفن لم تغادر أماكنها.

السلطات في جبل طارق كشفت أن البحرية البريطانية تصدت للسفينة، التي أبحرت بعدها ببطء، بمحاذاة الساحل وبأسلحتها مكشوفة.

وقال متحدث باسم جبل طارق: "الازعاج فقط هو نتيجة هذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون السيادة البريطانية التي لا يرقى إليها شك على المياه المحيطة بجبل طارق"، وفق تعبيره.