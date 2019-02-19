المسنون يزحفون على الهرم السكاني في الصين

هسبريس - متابعة

أوضح خبير من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما سيمثلون 30% من إجمالي سكان الصين في غضون 30 عاما، مقابل نسبة 11.9% خلال 2018.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية عن وانج جوانجوتشو، الباحث المتخصص في شؤون السكان والاقتصاد العمالي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن "معدل الشيخوخة السريع بين السكان سيزيد الضغط على صناديق المعاشات والأيدي العاملة والأسر ستواجه ضغطا غير مسبوق لإعالة مسنيها".

وطبقا للبيانات الرسمية لعام 2018؛ بلغ عدد من تزيد أعمارهم عن 65 عاما في الصين 166.6 مليون فرد، ما يوازي 11.9% من الإجمالي، ولكن بسبب الانخفاض التدريجي لعدد السكان سترتفع نسبة المسنين "سريعا" على مدار العقود المقبلة.

ومن جانبه أوضح يوان شين، الأستاذ في جامعة نانكاي، أن انخفاض عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة سيؤدي إلى تراجع إجمالي عدد الأشخاص بسن العمل (من 15 إلى 59 عاما) من 897.3 مليون حاليا إلى 700 مليون بحلول 2050 ، أي بنسبة 22%.

ولكن يوان أشار إلى أن التغييرات في النموذج الإنتاجي بالعملاق الآسيوي ستحول دون أن يؤدي هذا الوضع إلى ندرة في الأيدي العاملة، كما يقترح رفع سن التقاعد المحدد حاليا عند 60 عاما إلى 65 عاما، ما سيزيد عدد الأيدي العاملة في مجملها بقدر 100 مليون شخص.