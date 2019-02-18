الإمارات توقع عقودا عسكرية مع شركات دولية

هسبريس - رويترز

قال العميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) مع شركات دولية اليوم الاثنين خلال المعرض العسكري.

وأضاف الحساني إن العقود تشمل صفقة مع شركة رايثيون بقيمة 5.7 مليار درهم. كما وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا مع شركات محلية قيمتها 1.14 مليار درهم.