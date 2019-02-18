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كُتّاب وآراء
بوخاري يطالب بالتحقيق في تأجيل انتخابات الرئاسة
قال الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الاثنين (18 فبراير)إنه لابد من التحقيق في سبب تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع على ان يتم ذلك بعد إجراء الاقتراع في 23 فبراير شباط الجاري.
وأدلى بخاري بهذه التصريحات في اجتماع طارئ لمسؤولين من حزبه الحاكم في العاصمة أبوجا.
وشدد الرئيس النيجيري على ضرورة أن تفسر مفوضية الانتخابات "عجزها".
وأعلنت المفوضية تأجيل الانتخابات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت قبل خمس ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع.
ويواجه بخاري، الذي جاء إلى السلطة في 2015، منافسة شديدة في الانتخابات من عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي. ودعا كل من الرجلين الناخبين إلى التزام الهدوء بعد إعلان تأجيل الانتخابات.