24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- "دواعٍ طارئة" تؤجل لقاء أمزازي بنقابات تعليمية
- الإمارات توقع عقودا عسكرية ضخمة مع شركات دولية
- وزيرة خارجية الهند بالمغرب
- الكوكب المراكشي يَستغني رسميا عن المدرب العامري
اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)
معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)
- بنكيران يتهم وزير التربية بمخالفة الملك و"لوبي الفرنسية" بالهيمنة - (161)
- بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم - (130)
- أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير - (110)
- الجزائر تستعد لمسيرات غاضبة .. وبوتفليقة يدعو إلى وحدة البلاد - (71)
- المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التضارب يلف قضية سفينة حربية في جبل طارق
قدمت السلطات في مدريد ومنطقة جبل طارق روايتين مختلفتين اليوم الاثنين بشأن حادث أمرت فيه سفينة حربية إسبانية سفنا تجارية بمغادرة مراسيها قرب جبل طارق، وذلك في أحدث مثال على التوتر بشأن الميناء الاستراتيجي مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان حاد اللهجة، قالت منطقة جبل طارق إن سفينة حربية إسبانية أمرت سفنا تجارية بمغادرة مراسيها في المياه البريطانية قرب جبل طارق، مضيفة أن البحرية البريطانية تصدت لها وأبعدتها بينما ظلت السفن التجارية في أماكنها.
لكن الحكومة الإسبانية قالت في بيان إن السفن التجارية كانت في المياه الإسبانية وإنها غادرت المنطقة بعدما اتصلت بها السفينة الحربية الإسبانية.
ولم يذكر أي من الطرفين جنسية السفن التجارية.
وقال فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق في بيان "أي شخص يؤمن بالنظام القانوني الدولي سيصاب بالصدمة من التصرفات المتعجرفة وغير المنطقية للسفينة الحربية الإسبانية".
وأضاف "هذا السلوك الصبياني غير مُرض سواء كان نتيجة خطأ أو موجها من أعلى".
ومضى يقول "شعب جبل طارق لن يخاف الآن أو بعد 29 مارس آذار" في إشارة إلى موعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وكثيرا ما ينشب توتر بشأن المياه الإقليمية بين السفن الإسبانية والبريطانية قرب منطقة جبل طارق، التي تحكمها بريطانيا منذ عام 1713.
وقال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل إن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تسمى تورنيدو كانت تحرس المنطقة يوم الأحد في إجراء اعتيادي حسب قوله.
وأضافت بوريل للصحفيين في بروكسل "اتصلت تورنيدو بثلاث سفن تجارية كانت تنتهك قانون الأمن البحري في المياه الإقليمية الإسبانية بوقوفها هناك... ردت السفن على طلبات تورنيدو وغادرت المنطقة".
وقالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا ستدافع دوما عن مصالحها السيادية في جبل طارق.