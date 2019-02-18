الداخلية المصرية: مقتل شرطيين في انفجار بالقاهرة

هسبريس - رويترز

أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بأن شرطيين قتلا عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية كان يحملها متشدد كانا يلاحقانه في القاهرة اليوم الاثنين.

وذكر مصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة أثرية بوسط القاهرة بالقرب من مسجد الأزهر وخلف عدة مصابين.