اليابان تتدخل في بؤرة لتفشّي أنفلونزا الخنازير

هسبريس - د.ب.أ

بدأ الجنود اليابانيون والمسؤولون المحليون في ذبح 5775 خنزيرا بوسط البلاد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تأكيد تفشي انفلونزا الطيور في مزرعة بالمنطقة.

وأكدت حكومة مقاطعة جيفو تفشي الانفلونزا عقب العثور على ثلاثة خنازير نافقة في المزرعة. كما أوقفت شحن خنازير من منشأتين تقعان على نطاق 10 كيلومترا من المزرعة الواقعة في مدينة ميزونامي.

وقال هاجيمي فوروتا، حاكم مقاطعة جيفو، في اجتماع للحكومة المحلية: "الوضع أصبح خطيرا"، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أنه تم رصد أول حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير هذا العام في مزرعة بمقاطعة جيفو، في شتنبر الماضي، كما تم الكشف عن ثاني حالة إصابة في نونبر المنصرم في مزرعة أخرى، وقبل ذلك، لم تسجل اليابان أي حالة إصابة بالفيروس منذ 1992.