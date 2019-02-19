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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل عسكري في تصادم طائرتين حربيتين بالهند

مقتل عسكري في تصادم طائرتين حربيتين بالهند

مقتل عسكري في تصادم طائرتين حربيتين بالهند
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 14:34

قال مسؤول كبير في الشرطة إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي اصطدمتا أثناء تدريب على عرض جوي بولاية كارناتاكا، في جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء.

وقال "إم. إن. ريدي"، المدير العام للشرطة في كارناتاكا، "للأسف؛ فقد طيار بسلاح الجو الهندي حياته. أصيب آخران ونقلا إلى المستشفى لكن التقارير تفيد بأنه لا خطر على حياتهما".

وأكدت وزارة الدفاع تصادم طائرتي "هوك" ضمن فريق للاستعراضات الجوية، وسقطتا قرب قاعدة يلاهانكا التابعة لسلاح الجو الهندي.

وكان من المقرر أن يقدم الفريق عرضا على هامش معرض "إيرو إنديا 2019" للطيران، الذي سينعقد على مدى خمسة أيام وسط توقعات بمشاركة نحو 500 من شركات الطيران والمتعاقدين في مجال الدفاع من داخل الهند وخارجها.

وهذا ثاني حادث يشهده سلاح الجو الهندي ويسفر عن سقوط ضحايا في فبراير الجاري. وكانت طائرة تدريب من طراز "ميراج 2000" سقطت في بنجالورو، بجنوب البلاد مطلع الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

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