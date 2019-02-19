24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- "دواعٍ طارئة" تؤجل لقاء أمزازي بنقابات تعليمية
- الإمارات توقع عقودا عسكرية ضخمة مع شركات دولية
- وزيرة خارجية الهند بالمغرب
- أقوى من السرطان
العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية (5.00)
الملك يستقبل ولاة وعمالا جددا في الإدارتين الترابية والمركزية (5.00)
- بنكيران يتهم وزير التربية بمخالفة الملك و"لوبي الفرنسية" بالهيمنة - (193)
- كاهنة: سأصلي بالمسلمين في باريس .. ومسجد الرسول ﷺ مُختلط - (154)
- سفير فنزويلا بالجزائر يرفض حق المغرب في الحديث عن الديمقراطية - (80)
- هل يرفع المغاربة شعار "الشعب يريد إصلاح الشعب" في 20 فبراير؟ - (78)
- المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقتل عسكري في تصادم طائرتين حربيتين بالهند
قال مسؤول كبير في الشرطة إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي اصطدمتا أثناء تدريب على عرض جوي بولاية كارناتاكا، في جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء.
وقال "إم. إن. ريدي"، المدير العام للشرطة في كارناتاكا، "للأسف؛ فقد طيار بسلاح الجو الهندي حياته. أصيب آخران ونقلا إلى المستشفى لكن التقارير تفيد بأنه لا خطر على حياتهما".
وأكدت وزارة الدفاع تصادم طائرتي "هوك" ضمن فريق للاستعراضات الجوية، وسقطتا قرب قاعدة يلاهانكا التابعة لسلاح الجو الهندي.
وكان من المقرر أن يقدم الفريق عرضا على هامش معرض "إيرو إنديا 2019" للطيران، الذي سينعقد على مدى خمسة أيام وسط توقعات بمشاركة نحو 500 من شركات الطيران والمتعاقدين في مجال الدفاع من داخل الهند وخارجها.
وهذا ثاني حادث يشهده سلاح الجو الهندي ويسفر عن سقوط ضحايا في فبراير الجاري. وكانت طائرة تدريب من طراز "ميراج 2000" سقطت في بنجالورو، بجنوب البلاد مطلع الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.