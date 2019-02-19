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الرئيسية | خارج الحدود | بولندا تنتظر اعتذار إسرائيل عن "المحرقة النازية"

بولندا تنتظر اعتذار إسرائيل عن "المحرقة النازية"

بولندا تنتظر اعتذار إسرائيل عن "المحرقة النازية"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:50

قال شيمون شينكوفسكي فيل سيك نائب وزير الخارجية البولندي اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تزال بانتظار اعتذار من إسرائيل بشأن تصريحات أدلى بها إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي عن دور بولندا في المحرقة النازية (الهولوكوست).

وأضاف شينكوفسكي للصحفيين "نترك الأمر لزعماء إسرائيل لاختيار شكل الرد (المناسب) ومن سيرد، لكنه يجب أن يكون موحدا وحاسما".

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