24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/02/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- "دواعٍ طارئة" تؤجل لقاء أمزازي بنقابات تعليمية
- أقوى من السرطان
- مشتريات "بوجو ستروين" تحقق رقما قياسيا بالمغرب
- إشارة مرور تنقذ طالبا من موت محقق في تايوان
- سمك البالون السام طعام الأثرياء الجديد بالصين
العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية (5.00)
الملك يستقبل ولاة وعمالا جددا في الإدارتين الترابية والمركزية (5.00)
- كاهنة: سأصلي بالمسلمين في باريس .. ومسجد الرسول ﷺ مُختلط - (164)
- سفير فنزويلا بالجزائر يرفض حق المغرب في الحديث عن الديمقراطية - (89)
- هل يرفع المغاربة شعار "الشعب يريد إصلاح الشعب" في 20 فبراير؟ - (81)
- حُكم قضائي مغربي: توزيع "كتب الإنجيل" لا يزعزع عقيدة المسلمين - (75)
- تقديرات "الذهب الأسود" في المغرب ترتفع إلى 15 مليون متر مكعب - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بولندا تنتظر اعتذار إسرائيل عن "المحرقة النازية"
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:50
قال شيمون شينكوفسكي فيل سيك نائب وزير الخارجية البولندي اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تزال بانتظار اعتذار من إسرائيل بشأن تصريحات أدلى بها إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي عن دور بولندا في المحرقة النازية (الهولوكوست).
وأضاف شينكوفسكي للصحفيين "نترك الأمر لزعماء إسرائيل لاختيار شكل الرد (المناسب) ومن سيرد، لكنه يجب أن يكون موحدا وحاسما".