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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الفرنسية تقتل رجلا بالرصاص بعد حادثة طعن

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا بالرصاص بعد حادثة طعن

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا بالرصاص بعد حادثة طعن
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 19:30

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن ضباطا بالشرطة قتلوا بالرصاص رجلا في وسط مارسيليا اليوم الثلاثاء بعدما طعن أربعة أشخاص في المدينة الساحلية بجنوب البلاد، في هجوم لا يبدو أن له صلة بالإرهاب.

وقال مصدر إن المهاجم حاول أن يستل مسدسا ليطلق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا عليه الرصاص.

وأصاب الرجل اثنين في ترام وآخرين في الشارع، أحدهم بجروح خطيرة.

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