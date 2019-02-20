24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر (5.00)

  2. هيئات حقوقية ترفض معاكسة الدستور بـ"حل جذور" (5.00)

  3. تنصيب محمد يعقوبي واليا وعاملا على عمالة الرباط (5.00)

  4. الأمن الفرنسي يقتل رجلا بالرصاص بعد حادثة طعن (5.00)

  5. مصدر قضائي يُعَدِّد نواقص تقرير فريق أممي حول اعتقال بوعشرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الاحتلال يعتقل فلسطينيين من ساحة المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من ساحة المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من ساحة المسجد الأقصى
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 10:58

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 19 فلسطينيا بعد اشتباكات مع مصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى، في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية ومصادر أمنية إسرائيلية.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت وأصابت أكثر من عشرين مُصليا خلال اعتدائها عليهم في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى.

من جانبه، ذكر متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن "19 شخصا تم اعتقالهم في منطقة مغلقة بأمر من المحكمة" مؤكدا أنه "لم يتم رصد أية إصابات، والوضع عاد إلى طبيعته".

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت باب ومصلى باب الرحمة منذ عام 2003 بسبب "أنشطة سياسية" مزعومة، وقد قضت محكمة إسرائيلية بإغلاقه عام 2017 حتى إشعار آخر، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الرقمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - لنا الله الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:27
في الحقيقية العرب هما من يعتقل وينكل ويسجن الفلسطنيين في ساحة المسجد اﻷقصى المباركة بيد الصهاينة بصمتهم وخدﻻنهم....الرسالة أتمنى ان تكون وااااضحة ...... خاصة بعد ظهور أبو منشار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.