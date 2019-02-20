الاحتلال يعتقل فلسطينيين من ساحة المسجد الأقصى

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 19 فلسطينيا بعد اشتباكات مع مصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى، في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية ومصادر أمنية إسرائيلية.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت وأصابت أكثر من عشرين مُصليا خلال اعتدائها عليهم في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى.

من جانبه، ذكر متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن "19 شخصا تم اعتقالهم في منطقة مغلقة بأمر من المحكمة" مؤكدا أنه "لم يتم رصد أية إصابات، والوضع عاد إلى طبيعته".

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت باب ومصلى باب الرحمة منذ عام 2003 بسبب "أنشطة سياسية" مزعومة، وقد قضت محكمة إسرائيلية بإغلاقه عام 2017 حتى إشعار آخر، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الرقمية.