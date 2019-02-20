مصر تشنق مدانين باغتيال النائب العام السابق

هسبريس ـ مُتابعة

نفذت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا في حق تسعة أشخاص أدينوا من قبل القضاء باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، وفق ما أكدت وسائل إعلام محلية.

وذكرت المصادر ذاتها أن حكم الإعدام نفذ صباح اليوم داخل السجن التابع لمحكمة استئناف القاهرة.

وأصدرت محكمة النقض في 25 نونبر 2018 حكما بتأييد الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وقتل النائب العام المصري السابق في 29 يونيو 2015 عقب حادث تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه عند ذهابه من منزله إلى مكتبه في مقر عمله.

ووجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.