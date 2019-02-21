الجزائر تطلق استغلال حقل جديد للغاز الطبيعي

هسبريس - رويترز

قالت سوناطراك الجزائرية إنها بدأت الإنتاج في حقل توات للغاز التابع لها، والبالغة طاقته الإنتاجية 12.8 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف بيان سوناطراك أن الحقل ينتج أيضا 1800 برميل من المكثفات يوميا.

وتواجه الجزائر عضو "أوبك"، وهي مُورد كبير إلى أسواق الغاز الأوروبية، صعوبات لزيادة إنتاجها من الطاقة، والذي تعول عليه بقوة في الإنفاق الحكومي اللازم لتمويل المشاريع التنموية والاجتماعية.

يذكر أن إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز بلغ 135 مليار متر مكعب في 2018.