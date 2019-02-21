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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول فلسطيني: إسرائيل تقسّم المسجد الأقصى

مسؤول فلسطيني: إسرائيل تقسّم المسجد الأقصى

مسؤول فلسطيني: إسرائيل تقسّم المسجد الأقصى
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 21 فبراير 2019 - 00:35

اتهم مسؤول فلسطيني إسرائيل بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى في شرق القدس زمانيا أو مكانيا أو هدمه وإزالته من الوجود.

وحذر وزير شؤون القدس في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، عدنان الحسيني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله من واقع بالغ الخطورة في المسجد الأقصى بسبب انتهاكات إسرائيل ضده.

وقال الحسيني إن "ممارسات إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة إلى اليوم هي التخطيط لترتيبات واستراتيجية إسرائيلية للوصول للأقصى إما مشاركة فيه أو إزالته".

وأضاف أن "إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والتشديدات في محيطه والطرق المؤدية إليه تدل على مساعي الاحتلال للسيطرة على الأقصى زمانيا ومكانيا".

وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية توترا مع تصاعد دخول جماعات يهودية إلى باحاته، وقرار الشرطة الإسرائيلية وضع سلاسل على "باب الرحمة" المؤدي إلى المسجد؛ المغلق منذ عام 2003، وهو ما قوبل باعتراض فلسطيني.

وأكد الحسيني إن "باب الرحمة جزءٌ أساسي من مكونات المسجد الأقصى، ويقع في الثلث الشمالي، وهناك حصار على المنطقة وحضور كبير للمستوطنين الذين يقيمون شعائر دينية، وهذا مرفوض".

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