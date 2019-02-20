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الرئيسية | خارج الحدود | فلاديمير بوتين يهدّد بشنّ قصف على أراضي أمريكا

فلاديمير بوتين يهدّد بشنّ قصف على أراضي أمريكا

فلاديمير بوتين يهدّد بشنّ قصف على أراضي أمريكا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:35

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا ؛ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

وأضاف بوتين، في خطابه السنوي أمام البرلمان، أن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازما، مضيفا أنه يتعين على صناع السياسة الأمريكيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ملاحظ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:51
خطاب الرئيس بوتين هو تحد للولايات المتحدة الامريكية
لننتظر رد فعل الرئيس الامريكي ترامب بالقول والفعل
انها بداية حرب باردة بين اقوى قوتين نوييتين في العالم
الله يستر
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29
2 - Hamid الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:53
لكل فعل رد فعل يساويه في الشدة ويعاكسه في الاتجاه قانون نيوتن يطبقه بوتين بحذافره مع امريكا الند للند وغالب الظن ان بوتين لم ينسى تدخل امريكا في الاتكاد السوفياتي وتفكيكها الى دويلات واذا استمر طويلا في الحكم سيرد الصاع صاعين ومن يدري قد ياتي تفكيك امريكا الى دويلات على يد بوتين كل شيئ جائز من كان يظن ان الاتحاد السوفياتي سيتفكك
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25
3 - Abdelghani الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:53
للأسف الدب و النسر لن يتصارعا فوق أرضيهما .. بل سيختاران إحدى الدول المنهوكة اقتصاديا و اجتماعيا ... بل لن يتواجه الدب و النسر ... بل ستقوم حرب بالوكالة ... بين سني و شيعي .. او بين عربي و امازيغي ... او بين مناضل و عياش ... إلخ إلخ ... سيموت السني و الشيعي .. او العربي و اﻷمازيغي .. او المناضل و العياش ... و يبقى الدب و النسر ليوقعا معاهدة السلام بعد أن اقتتلت الشعوب بينها ... و دمرت بلدان بكاملها ... و البعض فينا سيشجع الدب و اﻵخر سيشجع النسر ... و هكذا دواليك
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89
4 - lghazal الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:55
ما زلنا نعيش الحرب الباردة بين البلدين لكن في واقع اﻷمر وعلى أرض الواقع ﻻيوجد إﻻ تدمير للدول العربية والإسلامية والدول التي لم ترضخ لإمﻻئاتهم .
على العموم : الثيران تتصارع والعشب (الشعوب المستضعفة) تمحي من على سطح الأرض.
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18
5 - فلادمير الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:55
قوة الردع (النووية) هي ميزة الروس ونقطة قوتهم
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8
6 - ال معوذ الأربعاء 20 فبراير 2019 - 13:55
امريكا ليست بتلك القوة اعلامهم وجرائمهم هي التي تخيف حكامنا اجزم ان باكستان تستطيع هزم امريكا والرئيس الروسي يعلم هذا جيدا
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1
7 - الفقير الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:04
مصائب قوم عند قوم فوائد.
إنها علامات الساعة.
كل من عليها فانٍ.
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6
8 - المعلق الصغير الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:27
Un deux trois
Action
كلشي سينما في سينما
و المساكين باقين كايحللو فلخوا الخاوي
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2
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