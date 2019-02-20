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كُتّاب وآراء
فلاديمير بوتين يهدّد بشنّ قصف على أراضي أمريكا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا ؛ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وأضاف بوتين، في خطابه السنوي أمام البرلمان، أن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازما، مضيفا أنه يتعين على صناع السياسة الأمريكيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
لننتظر رد فعل الرئيس الامريكي ترامب بالقول والفعل
انها بداية حرب باردة بين اقوى قوتين نوييتين في العالم
الله يستر
على العموم : الثيران تتصارع والعشب (الشعوب المستضعفة) تمحي من على سطح الأرض.
إنها علامات الساعة.
كل من عليها فانٍ.
Action
كلشي سينما في سينما
و المساكين باقين كايحللو فلخوا الخاوي