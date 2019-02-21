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الرئيسية | خارج الحدود | نائبة برلمانية تندد بإغراءات إسرائيل ليهود فرنسا

نائبة برلمانية تندد بإغراءات إسرائيل ليهود فرنسا

نائبة برلمانية تندد بإغراءات إسرائيل ليهود فرنسا
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 21 فبراير 2019 - 01:38

نددت نائبة ومتحدثة باسم حزب الرئيس في فرنسا بـ"تصريحات خطيرة" لوزير إسرائيلي، دعا فيها اليهود في فرنسا إلى "القدوم إلى الوطن" إسرائيل.

وكتب وزير الهجرة الاسرائيلي يوآف غالانت، في تغريدة على تويتر، "أدين بشدة معاداة السامية في فرنسا وأدعو اليهود إلى القدوم إلى الوطن والهجرة إلى إسرائيل"، وفق تعبيره.

وردّت أورور بيرجي النائبة الفرنسية المتحدثة باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، عبر إذاعة "فرنسا الدولية"، بالقول: "منزلهم هو فرنسا، هؤلاء الناس فرنسيون وأعتقد أن هذا النوع من التصريحات خطير".

وقالت: "سيكون مضراً جعل الفرنسيين اليهود، وهم أولاً فرنسيون، يفكرون أن مكانهم ليس في فرنسا وأن من أجل العيش بسلام يجب أن يهربوا من البلاد".

"بلادنا من دون يهود لن تكون نفسها. أتمنى العكس أن نعيد تأكيد قيمنا وهذا ما قمنا به، مع التعبئة في جميع أنحاء فرنسا ضد معاداة السامية"، تردف المتحدثة.

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