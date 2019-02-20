جهاز الشرطة الجنائية يترصد المغاربيّين في ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

طالب رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، أفراد الشرطة بالتركيز على الجناة متعددي الجرائم المنحدرين من شمال أفريقيا خلال تصديهم للمهاجرين الجنائيين.

وقال مونش خلال مؤتمر الشرطة الأوروبية، في برلين، إنه بدون ذلك ستكون هناك مخاوف من نشؤ هياكل إجرامية منحدرة من هذا الوسط، مثلما حدث من قبل لدى بعض العائلات العربية والكردية في ألمانيا.

كما اعتبر المسؤول الأمني أن ردع هذه العصابات الإجرامية حاليا يتطلب تكلفة باهظة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تظهر بوضوح في كل من ولايات بريمن وبرلين وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا.

"عندنا مشاكل نشأت على مدار 25 أو 30 عاما لا يمكن أن نحلها في غضون 25 أو 30 يوما"، يردف مونش في معرض حديثة.

وبحسب بيانات المكتب، فإن 9% من الجرائم التي تم التحقيق فيها عام 2017 ارتكبها مهاجرون، وتبلغ نسبة المتورطين منهم بين مرتكبي جرائم العنف وجرائم الاعتداء الجنسي أكثر من 10%.

ووفقا للبيانات، فإن عدد الجناة متعددي الجرائم مرتفع بين الشباب الذكور المنحدرين من المنطقة المغاربية، والذين وجاءوا إلى ألمانيا بدون تأشيرة دخول.

وذكر مونش أن آلية تبادل بيانات بصمات الأصابع المحسنة حاليا في منطقة الانتقال الحر / شينجن / تساهم في دعم التصدي لهذه الفئة من الجناة، موضحا أنه تم التعرف على هوية 2400 مشتبه بهم العام الماضي بناء على البيانات البيومترية، مضيفا أنه تبين في 900 حالة أن الهوية التي ظهر بها المشتبه بهم كانت مزورة.