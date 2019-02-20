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كُتّاب وآراء
توصية تشريعية بمحاكمة مساعد سابق لماكرون
أوصت لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء بمحاكمة ألكسندر بنعلا المساعد الأمني السابق للرئيس إيمانويل ماكرون بتهمة الحنث باليمين في إطار تحقيق مستمر منذ سبعة أشهر بشأن سلوكه العنيف على هامش احتجاج.
وظهر بنعالا في مقطع فيديو العام الماضي وهو يضرب محتجا يوم عيد العمال بينما كان يرتدي شارة شرطة على ذراعه. ويواجه ماكرون وكبار مساعديه انتقادات واسعة النطاق بالتباطؤ في إعلان الحقائق مما أثار اتهامات بالتستر على ما حدث.
وفي تقريرهم بشأن تصرفات بنعلا، لمس أعضاء مجلس الشيوخ "قصورا جسيما" داخل مكتب الرئيس وعبروا عن اعتقادهم بأن هناك أدلة على أن أمن ماكرون كان في خطر.
وقال فيليب با عضو مجلس الشيوخ من حزب الجمهوريين المنتمي ليمين الوسط ورئيس لجنة التحقيق للصحفيين "يبدو أن ما حدث يوم عيد العمال ليس سوى قمة جبل الجليد".
وقالت اللجنة أيضا إن كبار مساعدي ماكرون حجبوا معلومات خلال شهاداتهم أمام البرلمان في قضية بنعلا.
وأوصت اللجنة المجلس بإخطار ممثلي الادعاء.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن أليكسيس كولر، أقرب مستشار لماكرون وباتريك سترزودا مدير ديوان الرئاسة الفرنسية "حجبا جزءا مهما من الحقيقة أثناء شهادتيهما خاصة بشأن نطاق المهام الأمنية لألكسندر.
والأمر متروك الآن لرئيس مجلس الشيوخ لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيأخذ بتوصيات اللجنة ويقدم شكوى لمكتب النائب العام.
والكذب على البرلمان تحت القسم جريمة في فرنسا عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.