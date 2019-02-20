المعارضة بالجزائر تبحث عن مرشح رئاسي توافقي

هسبريس - د.ب.أ

عقدت مجموعة من أحزاب المعارضة الجزائرية، اجتماعا اليوم الأربعاء، للخروج بمرشح مشترك في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

وخلال الاجتماع، شدد صاحب مبادرة مرشح التوافق، رئيس حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) المعارض، عبد الله جاب الله، على ضرورة المضي قدما لاختيار مرشح واحد يمثل مختلف أجنحة المعارضة، "بسبب الأخطار المحدقة بالأمة"، مطالبا بضرورة الابتعاد عن الخلافات السياسية لبلوغ هذا المسعى.

وأعرب جاب الله عن تذمره ممن وصفه بمحاولة تفريق المعارضة بهدف إضعافها، ضاربا بذلك مثالا بتحالف أربعة أحزاب محسوبة على السلطة لتزكية بوتفليقة وتمرير عهدته الخامسة.

وحضر الإجتماع عدد من الشخصيات السياسية البارزة في الجزائر، وباحثون وأكاديميون، إلى جانب رؤساء الأحزاب، على غرار رئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، علي بن فليس، ورئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر، حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، والتي جاءت للبحث عن حل لمواجهة قوية، أمام مرشح السلطة، عبد العزيز بوتفليقة.

وفي سياق متصل، طالب عبد الرزاق مقري، الرئيس المرشح لولاية خامسة، بالتنحي، معتبرا أن العهدة "الخامسة" ستشكل خطرا على صحته كشخص، وعلى البلاد"، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم صباحا بمقر حزبه (حمس).