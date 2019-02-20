البرازيل ترفع سن التقاعد للحد من عجز الميزانية

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم البرازيل إجراء إصلاحات في مجال التقاعد تهدف إلى تحقيق أكثر من تريليون ريال (270 مليار دولار) للحكومة على مدار عقد من الزمان، سوف تشمل سن تقاعد أعلى.

وسيتيح الاقتراح، الذي سلمه الرئيس جاير بولسونارو إلى الكونغرس، اليوم الأربعاء، للنساء التقاعد في سن 62 والرجال في سن 65.

ولا يوجد حاليا أي حد أدنى رسمي لسن التقاعد، لكن الكثير من الأشخاص يتقاعدون بالفعل في الخمسينات من عمرهم.

وأخفقت الحكومات السابقة في إصلاح نظام المعاشات، الذي كان مساهما رئيسيا في العجز الكبير في ميزانية البلاد.

ولا يزال اقتراح الحكومة بحاجة إلى موافقة الكونغرس ليدخل حيز التنفيذ.