نيجيريا .. "حمّى لاسا" الفيروسية تسقط 67 قتيلا

هسبريس - إفي

تسببت حمى لاسا، وهي حمى نزفية فيروسية حادة، منتشرة في نيجيريا منذ مطلع هذا العام، في وفاة 10 حالات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض في البلد الأفريقي إلى 67 حالة وفاة.

وقد تم تأكيد ما مجموعه 324 حالة إصابة منذ أول يناير، بالإضافة إلى 37 حالة جديدة في الأسبوع الثاني من فبراير الماضي، وفقا لآخر البيانات الصادرة عن مركز مراقبة الأمراض في نيجيريا.

وعاشت نيجيريا أسوأ تفشي لهذا المرض في تاريخها في عام 2018، حيث شهدت 171 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن فيروس لاسا، الذي تحمله وتنقله عادة القوارض، مرض مستوطن في غرب أفريقيا حيث يتراوح عدد الحالات السنوية المصابة به بين 300 ألف و 500 ألف حالة.

وعادة ما تزداد حالات الإصابة خلال موسم الجفاف (من يناير إلى أبريل)، حيث يقوم الناس عادة بتجفيف الطعام في الهواء الطلق مما يسبب تلوثه بالقوارض.

تفشي المرض حاليا يطال 27 ولاية من ولايات البلد الأفريقي البالغ عددها 36 ولاية، بما فيها العاصمة أبوجا.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لحالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إبراهيم سوسي فال: "نحن قلقون للغاية بشأن العدد المرتفع لحالات الإصابة بحمى لاسا خلال وقت قصير من بداية موسم انتشارها، الذي من المتوقع أن يستمر 4 أشهر".

ويعود اسم هذه الحمى إلى مدينة "لاسا" النيجيرية، في ولاية بورنو الشمالية التي ظهرت بها لأول مرة في عام 1969.