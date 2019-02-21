العراقيون ينفون "استلام 150 داعشيا" من سوريا

هسبريس - د.ب.أ

نفت قيادة "عمليات الجزيرة" الأنباء التي تحدثت عن استلام العراق 150 من عناصر "داعش" عبر قوات سورية الديمقراطية "قسد".

وقال اللواء الركن قاسم محمد صالح ،قائد عمليات الجزيرة ، في تصريح صحفي إن "هذه الانباء غير صحيحة" .

وكان الشيخ قطري السمرمد، القيادي في الحشد العشائري بمنطقة حديثة، غرب الانبار، قد صرح بأن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة نجحت في "استلام 151 داعشيا من قبل قوات قسد، أغلبهم من المطلوبين ضمن قانون الارهاب العراقي من مختلف محافظات العراق، ولم يكن من ضمنهم أي مختطف أو أسير".

وأوضح السمرمد أن "من بين هؤلاء 22 قياديا من أبرز قيادات التنظيم في العراق".

ونشرت الحكومة العراقية قوات كبيرة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية لمنع اي تسلل لقوات "داعش" بعد أن شددت القوات السورية الخناق على عناصر التنظيم قرب الشريط الحدودي بين البلدين.

وعززت القوات العراقية انتشارها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمدفعية والدبابات والراجمات، تحت غطاء جوي من مروحيات الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي .