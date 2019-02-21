24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حميش يكتب: فصل المقال في ما بين الفصحى والدارجة من اتصال (5.00)

  2. تقديم أحدث هواتف "شاومي" بـ 3 كاميرات خلفية (5.00)

  3. المصدرون المغاربة يطالبون بمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع واشنطن (5.00)

  4. أخنوش يفتتح معرض "أليوتيس" لترويج تكنولوجيات الصيد الحديثة (5.00)

  5. سرقة "أسلاك نحاسية" تورّط أشخاصا في السوالم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | العراقيون ينفون "استلام 150 داعشيا" من سوريا

العراقيون ينفون "استلام 150 داعشيا" من سوريا

العراقيون ينفون "استلام 150 داعشيا" من سوريا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 21 فبراير 2019 - 14:40

نفت قيادة "عمليات الجزيرة" الأنباء التي تحدثت عن استلام العراق 150 من عناصر "داعش" عبر قوات سورية الديمقراطية "قسد".

وقال اللواء الركن قاسم محمد صالح ،قائد عمليات الجزيرة ، في تصريح صحفي إن "هذه الانباء غير صحيحة" .

وكان الشيخ قطري السمرمد، القيادي في الحشد العشائري بمنطقة حديثة، غرب الانبار، قد صرح بأن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة نجحت في "استلام 151 داعشيا من قبل قوات قسد، أغلبهم من المطلوبين ضمن قانون الارهاب العراقي من مختلف محافظات العراق، ولم يكن من ضمنهم أي مختطف أو أسير".

وأوضح السمرمد أن "من بين هؤلاء 22 قياديا من أبرز قيادات التنظيم في العراق".

ونشرت الحكومة العراقية قوات كبيرة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية لمنع اي تسلل لقوات "داعش" بعد أن شددت القوات السورية الخناق على عناصر التنظيم قرب الشريط الحدودي بين البلدين.

وعززت القوات العراقية انتشارها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمدفعية والدبابات والراجمات، تحت غطاء جوي من مروحيات الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.