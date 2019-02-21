قتيل ومصابان بسبب حريق في ضواحي باريس

هسبريس ـ مُتابعة

لقى شخص حتفه جراء حريق اندلع في مبنى سكني، اليوم الخميس، في مدينة "أولني سو بوا" بضواحي باريس، وأصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح خطيرة، وفقا لما أفاد به وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير.

وقال كاستانير في تصريحات لوسائل إعلام، من مكان الحادث، إن حياة أحد رجلي الإطفاء، اللذين يبلغان من العمر 21 و22 عاما، في خطر.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القتيل شخص مريض كان يرقد على سرير طبي، وكان متواجدا في المكان الذي اندلع منه الحريق.