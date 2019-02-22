الإمارات تتزعّم الخليجيّين في الإنفاقات الإعلانية

هسبريس من الرباط

أظهرت دراسة حديثة أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإعلاني الخليجي بما مجموعه 1.75 مليار دولار خلال سنة 2018.

وبحسب الدراسة التي أعدتها مؤسسة مجموعة "دتي بي دبليو أي -رعد للإعلان" أوردتها وسائل إعلام محلية أمس الخميس ،فقد جاءت السعودية ثانية بقيمة 951 مليون دولار، والكويت ثالثة 477 مليون دولار ثم سلطنة ع مان بما مجموعه 134 مليون دولار فالبحرين ب 105 ملايين دولار.

غير أن الدراسة أشارت الى تراجع الإنفاق الإعلاني بالإمارات بنسبة 4.6 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع 1.84 مليار دولار في 2017 . وسجلت "الإعلانات الخارجية" أكبر القطاعات الإعلانية الإمارات حجما بقيمة 2.71 مليار درهم (738 مليون دولار) بنمو 7 بالمائة مقارنة مع 2.53 مليار درهم (689 مليون دولار ) في 2017.

وجاءت "الصحف" ثاني أكبر القطاعات حجما بقيمة 1.73 مليار درهم ( 471 مليون دولار) مقارنة مع 2.24 مليار درهم ( 610 مليون دولار ) بتراجع 23 بالمائة، و"الراديو" ثالثا بقيمة 1.39 مليار درهم (517 مليون دولار) مقارنة مع 1.23 مليار درهم (335 مليون دولار ) بنمو 13 بالمائة.

فيما تراجع في "التلفزيون" بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 342 مليون درهم ( 93 مليون دولار ) مقارنة مع 487 مليون درهم (132 مليون دولار ) في 2017، وحافظ "السينما" على مستوياته عند 273 مليونا (74 مليون دولار ) دون تغيير.

وعلى صعيد المنطقة العربية، اشارت الدراسة الى ارتفاع الإنفاق الإعلاني في لبنان بـ6 بالمائة إلى 1.8 مليار دولار مقارنة مع 1.7 مليار دولار في 2017، وفي مصر بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 5.93 مليار دولار.