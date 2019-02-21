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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعتبر معاداة الصهيونية ضمن جرائم الكراهية

فرنسا تعتبر معاداة الصهيونية ضمن جرائم الكراهية

فرنسا تعتبر معاداة الصهيونية ضمن جرائم الكراهية
هسبريس - رويترز
الخميس 21 فبراير 2019 - 16:52

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستطبق مفهوما عالميا لمعاداة السامية وستعتبر معاداة الصهيونية أحد أشكال جرائم الكراهية.

وخلال عشاء حضره زعماء يهود أمس الأربعاء، قال ماكرون إن هناك زيادة في الهجمات التي تنطوي على معاداة السامية لم تشهدها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية وتعهد بالتصدي لها بما في ذلك سن قانون جديد لمواجهة جرائم الكراهية على الإنترنت.

وقال ماكرون إن فرنسا ستطبق مفهوم معاداة السامية كما حدده التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة وأضاف "معاداة الصهيونية هي أحد الأشكال الحديثة لمعاداة السامية".

ولا يستخدم تعريف التحالف الدولي عبارة "معاداة الصهيونية" لكنه يقول إن إنكار حق الشعب اليهودي في تحديد المصير "أي على سبيل المثال القول إن وجود دولة إسرائيل عمل عنصري" معاد للسامية.

ورحب المؤتمر اليهودي العالمي بموقف ماكرون وقال "إنها مجرد بداية طريق طويل. تطبيق هذا المفهوم لمعاداة السامية يتعين أن تتبعه خطوات ملموسة لتحويله إلى قانون وضمان تنفيذ ذلك".

وتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة غير ملزم قانونا لكنه يستخدم كمرجع عالمي.

وقال ماكرون إن فرنسا لن تغير قوانينها المتصلة بمعاداة السامية وإنه يتعين عدم النظر للتعريف الخاص بالتحالف الدولي على أنه وسيلة لمنع الناس من انتقاد الحكومة الإسرائيلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ملاحظ الخميس 21 فبراير 2019 - 17:14
وماذا يمكن ان نقول عن عدم وجود دولة للشعب الفلسطيني ?
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13
2 - mounir الخميس 21 فبراير 2019 - 17:34
هناك المخططات مبرمج لها امد منذ امد طويل فقد اقترب موعد تحقيق النبوءات التوراتية في خروج المسيح. ومن ارهاصاته انتشار الفقر والمجاعات عبر العالم حيث نرى عرقا معينا هو من يملك الثروة "وليس الاوراق النقدية التي لا تساوي الحبر المكتوبة عليه"وقد نرى في القريب تحالفا اسرائيليا ايرانيا تسيطر فيه اسرائيل على الحجاز ومكة والمدينة وايران على شرق الجزيرة الشيعي تمهيدا لخروج المسيح والمهدي.انها توافق حماقات وخرافات ستهدد الوجود البشري!!
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-1
3 - سلام الصويري الخميس 21 فبراير 2019 - 17:40
الجميع يعلم ام اللوبي الصهيوني يسيطر تماما على فرنسا من المال الى الاعلام الى السياسة لاشئ يتحرك دون اللوبي الصهيوني خصوصا الالة الاعلامية المؤثرة التي تقوم الدنيا على ادنى حركة ضد اَي اسراءيلي بالاضافة الى تعميق عقدة الذنب التاريخي لان اغلب الفرنسين تعاملوا مع النازيين ضد اليهود أبان الحرب العالمية الثانية المعطى التي تستغله اسراءيل بالابتزاز الرهيب
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2
4 - دولة فلسطين الخميس 21 فبراير 2019 - 17:43
واش هادا رئيس ديال فرنسا أولا ديال إسرائيل؟
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2
5 - مهاجر من بريطانيا الخميس 21 فبراير 2019 - 17:49
فرنسا كانت ولا تزال راس الصليبية و حقدها على الإسلام والمسلمين لا يتصور. وماذا عن معاداة العرب ؟آ لبيس العرب بساميين كذلك؟ أليس معاداة السود والأجانب جريمة؟ ام ان اللوبي الصهيوني فعل فيكم ما يشاء و جعلكم تردخون له لانه يملك المال والإعلام يا فرنسيس؟
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0
6 - فلسطين حرة الخميس 21 فبراير 2019 - 17:54
إشهد يا ربي من المغرب أنني لا أعترف ببني صهيون محتلي فلسطين التي ستحرر بوعد من الله ويسودها الإسلام فوق ربوعها والعزة للإسلام وللفلسطينيين الاحرار أما ماكرون فرنسا الاستعمارية فيتكلم من منطلق لغة المصالح ومنطق هاك وهات الاقتصادي فقط
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