الأمن السوداني يعتقل قيادات من الأحزاب المعارضة

هسبريس - د.ب.أ

اعتقلت السلطات الأمنية السودانية في الخرطوم اليوم الخميس أكثر من 10 من قيادات الأحزاب المعارضة .

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) اليوم إن "مجموعة من سيارات الأمن اعتقلت قادة الأحزاب المتحالفة مع تجمع المهنيين , من أمام بوابة مسجد بمنطقة السوق العربي وعلى بعد خطوات من القصر الرئاسي.

وأكد الشهود أن من بين المعتقلين زعيم الحزب الشيوعي مختار الخطيب ونائب رئيس حزب الامة المعارض مريم الصادق وكذلك الأمين العام للحزب سارة نقدالله ورئيس حزب البعث السوداني يحي الحسين حيث تم اقتيادهم لمباني الأمن السياسي بمدينة بحري.

ووفقا للشهود ، فأن الشرطة السودانية فرقت بالغاز المسيل للدموع المئات من المتظاهرين بمنطقة السوق العربي في قلب العاصمة الخرطوم , مع انطلاق موكب " الرحيل " الذي نادى له تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي " وقوى الحرية والتغيير .

وتحولت منطقة السوق العربي إلي ساحة كر وفر بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية التي سيطرت على المكان واعتقلت مجموعة من المتظاهرين ، بحسب شهود عيان .

وأعاقت الأجهزة الأمنية وصول موكب "الرحيل " الي محطته النهائية نحو القصر الرئاسي وفق ماهو مخطط له , وتسليم مذكرة تطالب نظام الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي الفوري وتدعو لتكوين حكومة قومية بفترة إنتقالية لأربعة أعوام وبدستور مؤقت .

وتشهد السودان منذ أكثر من شهرين سلسلة تظاهرات إحتجاجية تولى تجمع المهنيين زمام الدعوة إليها للتنديد بالاوضاع الاقتصادية والمطالبة باسقاط النظام.