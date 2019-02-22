العراق يحرم "داعش" من 500 مليون دولار

هسبريس - متابعة

تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من وضع حد لأحد أكبر مجموعة ممولة لتنظيم "داعش"، تعتمد في تمويلها على أساليب معقدة للتمويه على تحركاتها المالية المشبوهة، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية".

وقد تم حجز ملايين الدولارات بحوزة المجموعة، والقبض على 15 عراقيا و20 فرنسيا ينتسبون إليها، حيث تسلمت بغداد الفرنسيين قبل فترة من طرف التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

التحقيقات التي قام بها جهاز المخابرات مع الفرنسيين "الدواعش" قادت إلى كشف خيوط الشبكة، التي تضم 15 عراقيا ينتمون للتنظيم، وحجز بحوزتهم أكثر من 500 مليون دولار مستثمرة بغرض التمويه.