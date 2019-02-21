تحطم طائرة عسكرية يقتل شخصين شمال الجزائر

هسبريس - رويترز

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن طائرة عسكرية تحطمت خلال رحلة تدريبية، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها.

وأشار بيان لوزارة الدفاع إلى أنّ الطائرة، وهي روسية من طراز سوخوي 24، تحطمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء في منطقة زراعية مأهولة بولاية تيارت بشمال البلاد.

وهذا أول حادث من نوعه منذ أسوأ حادث تحطم لطائرة عسكرية تشهده البلاد، والذي أدى لمقتل 257 شخصا في أبريل العام الماضي في قاعدة عسكرية قرب الجزائر العاصمة.