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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | تحطم طائرة عسكرية يقتل شخصين شمال الجزائر

تحطم طائرة عسكرية يقتل شخصين شمال الجزائر

تحطم طائرة عسكرية يقتل شخصين شمال الجزائر
هسبريس - رويترز
الخميس 21 فبراير 2019 - 17:45

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن طائرة عسكرية تحطمت خلال رحلة تدريبية، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها.

وأشار بيان لوزارة الدفاع إلى أنّ الطائرة، وهي روسية من طراز سوخوي 24، تحطمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء في منطقة زراعية مأهولة بولاية تيارت بشمال البلاد.

وهذا أول حادث من نوعه منذ أسوأ حادث تحطم لطائرة عسكرية تشهده البلاد، والذي أدى لمقتل 257 شخصا في أبريل العام الماضي في قاعدة عسكرية قرب الجزائر العاصمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الخميس 21 فبراير 2019 - 17:59
إن لله وأن إليه راجعون. تعازينا لإخواننا الجزاءرين
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4
2 - moad الخميس 21 فبراير 2019 - 18:00
يبدو أن استنزاف خزينة الجزاءر واقتراب الإفلاس قد أثر على ميزانية الصيانة. لو خصصت الجزاءر أموال البوليساريو على الصيانة الحربية لما وقعت هته الكوارث
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-1
3 - العبدي الخميس 21 فبراير 2019 - 18:01
رحم الله الفقيدين و صبر الأهل ، هذا هو حال الخردة الروسية
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4
4 - khalil nederland الخميس 21 فبراير 2019 - 18:05
الجزاءر اشترت سلاح ضخم حين كان فايض أرباح الغاز 18 مليار جنتها واشترت سلاح مهرهر
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1
5 - بلاد العرب الخميس 21 فبراير 2019 - 18:05
اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها تكون طائرة جزائرية خالصة وارحم من مات
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0
6 - مواطن الخميس 21 فبراير 2019 - 18:06
الله يرحمهم وتعازنا لاسرهم ويرزقهم الصبر والسلوان
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