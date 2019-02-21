بوتفليقة يتوجه إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية

هسبريس - د .ب .أ

قالت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى جنيف في سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن اقامة الرئيس بوتفليقة في جنيف ستكون " قصيرة".