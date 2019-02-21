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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يتوجه إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية

بوتفليقة يتوجه إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية

بوتفليقة يتوجه إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 21 فبراير 2019 - 19:40

قالت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى جنيف في سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن اقامة الرئيس بوتفليقة في جنيف ستكون " قصيرة".

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