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الرئيسية | خارج الحدود | مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة

مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة

مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 فبراير 2019 - 14:57

خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل القادم، كما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة "أول مايو" بالعاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي، ولم يعترض أفراد الشرطة المنتشرين بقوة المسيرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي وقت سابق انتشر رجال الأمن بالجزائر، وقوات مكافحة الشغب في ساحة "أول مايو"، بقلب العاصمة، بشكل مكثف منذ صباح اليوم الجمعة، إذ تم إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الساحة، في الوقت الذي توافد فيه المحتجون إليها عقب صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ' بأن قوات الأمن قد بدأت عملية اعتقالات فردية وتفريق للمتجمهرين، حتى الصحفيين الذين حضروا للتغطية بالساحة التي ضرب المناهضون للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة موعدهم فيها.

وشهدت الشوارع حركة أمنية غير معتادة، صباح اليوم، في مقابل علو الأصوات المنادية للخروج إلى الشارع، احتجاجا على إبداء بوتفليقة، رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد.

ويتخوف الجزائريون، موالاة ومعارضة، من "جر المسيرات السلمية نحو منعرج أمني قد لا يكون رحيما بالبلاد"، وقد شهدت شبكة الإنترنت ليلة أمس، تشويشا، بداية من الساعة الثامنة مساء"، اعتبره الناشطون محاولة من النظام لوقف "في تصعيد تواصل الراغبين في الخروج لوقفات احتجاجية منددة بالعودة الخامسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مواطن مغربي الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:12
الشعب الجزائري أدرك أخيرا حجم المهزلة بالجزائر و الضحك على الدقون الذي يمارسه حكم العسكر في حقهم بجعل بوتفليقة في الواجهة و يفعلون باسمه ما يحلو لهم. بوتفليقة راه واحل غا فهممموو
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7
2 - moad الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:18
امر عادي جدا ومتوقع هل يوجد شعب في العالم يسمح أن يحكمه كادر ؟
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4
3 - mehdi France الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:19
Bon courage à nos frères algériens. Je vous souhaite et à toutes les nations arabes, paix prospérité et démocratie.
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2
4 - المغربي الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:19
كلنا في الهوى سوى ، هم عندهم بوتفليقة وحنا عدنا العدالة والتنمية
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-5
5 - المهاجر الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:20
بدأ العد العكسي لنهاية حكم العسكر ....بوتفليقة الله يشافيه مسكين ...لكن العالم بأسره يعرف جيدا من يحكم ومن يتحكم في السياسة الخارجية والداخلية للبلاد ....احسنهم لا يملك حتى شهادة البكالوريا مع احترامي للنخبة المتقفة بالجزائر الشقيقة. ..هؤلاء العسكر لم يحترموا حتى شعبهم في العشرية السوداء كيف لهم أن يحترموا بلدا شقيق كان لهم السند أيام الاستعمار. ..مجموعة وجدة اكلوا وشربوا وتربوا بالمغرب وبمجرد حصولهم على الاستقلال عوض الشكر والامتنان. ...بدأ الحقد والكره وزرع المغالطات ووووووو
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0
6 - oujdi الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:22
وين راهم عشرات القنوات الخاصّة التي كانت تصول وتجول في الشوارع وتسأل المواطنين عن الزوّاج والأكل والأزياء وعيد الحب وماهي فصيلة دمّك و شحال تلبس في صباطك ...
أين هي لتأخذ رأي المُواطن في العهدة الخامسة ؟
أين هي لتسأل المُواطن عن مرشحه المفضل ؟
أين هي لتتحرى الحقيقة في حصصها التي تحمل اسم التحريات والتحقيقات
هذا هو السجن السياسي للإعلام
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8
7 - مواطن حر الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:24
ليس من السهل ان يسلم جنرالات فرنسا السلطة لان فضاءحهم في سرقة اموال الشعب الجزاءري فاحت راءحتها منذ التسعينيات من القرن الماضي حيث اختلسوا مءات الملايير من الدولارات من خزينة البلاد ووضعوها في الابناك السويسرية وصرفوها في العقارات باوروبا وغيرها..كما صرفوا الاموال في قضية خاسرة وهي قضية الصحراء المغربية للفت انظار الشعب الجزاءري عن حاجياته ومتطلباته في العيش الكريم
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-2
8 - aliane الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:26
Dans presques toutes les grandes villes, la population algerienne est sortie pour manifester contres le 5 eme mandat de Bouteflika.
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0
9 - rachida الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:27
صبر جميل ياشعب الجزائر دوام الحال من المحال ولكل بداية نهاية
كان الله في عونكم
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10 - صغير عبد الحليم الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:28
مسكين الشعب الجزائري الزمرة الفاسدة والتي هي التي تحكم البلاد حقيقيا تفرض عليه رجلا شبه ميت لتفعل ما تشاء ولكن لكل شيئا أجل.
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11 - Abou majd الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:29
أظن أن التعبير الرئيس بوتفليقة ابدى رغبته مجانا للصواب والحقيقة والصحيح أن القول انهم الدوا رغبتهم في ترشيح بوتفليقة اي جهات معينة رغم رغم توفر الأخير بدون اي شك للقدرات الصحية التي تمكنه من القيام بمهامه ولو شكليا على مستوى الكلام والقيام
وهذا من أغرب غرائب القرن ٢١ في تولي المهام في الدول عبر العالم إلا في عالمنا العربي حتى الملوك وهم لا زالوا في صحة جيدة تنازلوا عن عروشهم لأبنائهم استجابة وخدمة للصالح العام لشعوبهم
الرئيس بوتفليقة الله شوف من حالنا وحاله اكيد أن اكبر رغبته هي الراحة والسكينة وانتظار أن يأتيه الخبر اليقين
الله يعفو وشوف من حالنا
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