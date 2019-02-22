موسكو: أمريكا تنقل قوات عسكرية إلى فنزويلا

هسبريس – إفي

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل قوات عسكرية خاصة وآليات إلى فنزويلا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية "واشنطن تحضر استفزازا وتقوم بذلك وفق جميع قواعد العلوم العسكرية".

وأضافت قائلة "لوحظ نقل قوات خاصة أمريكية وآليات إلى الأراضي المجاورة للدولة الفنزويلية"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

من جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه مؤخرا تحذيرا إلى العسكريين الفنزويليين من أنهم "سيخسرون كل شيء" إذا لم يتخلوا عن وقوفهم إلى جانب مادورو، مؤكدا أن سقوط هذا الرئيس سيساهم "في تعزيز الديمقراطية أيضا بنيكاراجوا وكوبا".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.