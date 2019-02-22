"حماس" تحذر الاحتلال: المسجد الأقصى خط أحمر

هسبريس - متابعة

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الجمعة، إن المسجد الأقصى "خط أحمر لا يمكن للاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاته بتغيير واقعه والسيطرة عليه".

جاء ذلك في بيان بالتزامن مع احتجاجات في القدس على إغلاق الشرطة الإسرائيلية مصلى "باب الرحمة"، داخل المسجد الأقصى.

وأضافت الحركة في بيان: "شعبنا يسطر اليوم نموذجًا عظيمًا بإصراره على الزحف إلى القدس للدفاع عن المسجد الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال من تهديدات واعتقالات".

ودعت حماس، الأمة العربية الإسلامية إلى الوقوف في وجه التطبيع مع "الاحتلال الذي يعتدي على مقدساتها"، ودعم القدس في مواجهة "عدوها الإسرائيلي".