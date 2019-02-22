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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تحذر الاحتلال: المسجد الأقصى خط أحمر

"حماس" تحذر الاحتلال: المسجد الأقصى خط أحمر

"حماس" تحذر الاحتلال: المسجد الأقصى خط أحمر
هسبريس - متابعة
الجمعة 22 فبراير 2019 - 23:43

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الجمعة، إن المسجد الأقصى "خط أحمر لا يمكن للاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاته بتغيير واقعه والسيطرة عليه".

جاء ذلك في بيان بالتزامن مع احتجاجات في القدس على إغلاق الشرطة الإسرائيلية مصلى "باب الرحمة"، داخل المسجد الأقصى.

وأضافت الحركة في بيان: "شعبنا يسطر اليوم نموذجًا عظيمًا بإصراره على الزحف إلى القدس للدفاع عن المسجد الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال من تهديدات واعتقالات".

ودعت حماس، الأمة العربية الإسلامية إلى الوقوف في وجه التطبيع مع "الاحتلال الذي يعتدي على مقدساتها"، ودعم القدس في مواجهة "عدوها الإسرائيلي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالرحمان السبت 23 فبراير 2019 - 00:10
الله ينصركم عليهم وعلى الخونة والديوثيين الذين لا يغيرون على مقدساتهم يارب
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2 - خالد السبت 23 فبراير 2019 - 00:16
النتائج بالعمل و ليس بالكلام، كم من خطوط حمراء رقمها العرب منذ أن اجتاح اليهود أرض فلسطين.
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