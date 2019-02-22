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الرئيسية | خارج الحدود | مأساة مصرع سبعة أطفال لعائلة سورية تهزّ كندا

مأساة مصرع سبعة أطفال لعائلة سورية تهزّ كندا

مأساة مصرع سبعة أطفال لعائلة سورية تهزّ كندا
هسبريس – أ.ف.ب
الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:15

أعلن رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تتطلع للعمل بسرعة من أجل إحضار أقارب زوجين سوريين لاجئين فجعا بفقدان أطفالهما السبعة في حريق منزل في مدينة هاليفاكس.

وردا على سؤال عما ما إذا كان بإمكان أوتاوا تسريع إجراءات الهجرة أو اللجوء لإحضار أشقاء الزوجة إلى كندا من أجل تقديم الدعم المعنوي لها، أجاب جاستين ترودو "وزير الهجرة منشغل بهذه القضية بالتحديد".

وهذه الأسرة المفجوعة هي من بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين رحبت بهم كندا على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال ترودو خلال زيارة إلى مدينة هاليفاكس "إننا ننظر إلى ما يمكن عمله في إطار نظامنا (الهجرة واللجوء) لمواساة هذه العائلة في فترة مأساة لا تصدق".

وكانت كوثر برهو البالغة 30 عاما قد هربت مع أسرتها من الرقة التي حولها الجهاديون عاصمة لخلافتهم.

واستقرت الأسرة في مدينة هاليفاكس الساحلية الواقعة على المحيط الأطلسي في 2017. ونشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حشدا صغيرا يرحب بوصولهم.

وقال الجيران إنهم سمعوا صوت انفجار منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء قبل أن يشاهدوا ألسنة اللهب تدمر منزل الأسرة المؤلف من طابقين.

ولا تزال برهو تخضع للعلاج في المستشفى وقيل إنها لا تكف عن ترداد اسم ابنها الصغير عبد الله الذي كان يبلغ من العمر أربعة أشهر.

وقضى أيضا في الحريق أحمد (15 عاما) ورولا (12 عاما) ومحمد (10 أعوام) وغالا (8 أعوام) وهالة (4 أعوام) ورنا (3 أعوام)، فيما تستمر الشرطة في التحقيق بملابساته، أما زوجها إبراهيم فأصيب بحروق شديدة وهو في حالة حرجة.

والأربعاء شارك ترودو في وقفة تضامنية أضيئت فيها الشموع تكريما للضحايا.

ولم يعلق أي من المسؤولين على قضية إحضار أقارب الزوجين مشيرين إلى قوانين صارمة تتعلق بالخصوصية. لكن وزير الهجرة أحمد حسين يملك سلطة تقديرية لتسريع حالات اللجوء أو الهجرة في حالات خاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:30
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم برحمتك وابدل مسكنهم بمسكن في الجنة بجوار أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم
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2 - مغربي الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:36
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العضيم.
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15
3 - Madrid الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:39
إنا لله وإليه راجعون متواهم الجنة
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14
4 - وجدي مغترب الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:42
مصيبة تقطع القلب سبحان الله قدرهم أن يموتوا في كندا الله ارحمهم وجعل مثواهم الجنة وجميع موتى المسلمين
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